РИАМО - 3 дек. Москва привлекает к себе людей возможностями для работы и учебы, творчества и жизни. Для жителей и гостей столицы создается комфортная среда, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Мэр добавил, что представляет столицу на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае. В 2030 году она может пройти в Москве.

По словам Собянина, население Москвы растет каждый год: посетить город приезжают миллионы туристов со всего мира. В нем появляются новые жилые кварталы, открываются станции метро и дороги, по которым передвигается современный и экологичный электротранспорт.

«Москва производит и экспортирует инновации, другие продукты интеллектуального труда. Поставляет во многие страны программное обеспечение, машины и приборы», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Градоначальник подчеркнул, что если эксперты проголосуют за российскую столицу, то она будет активно готовиться к Expo 2030.

«Собираемся использовать это время с максимальной пользой для города и повышения качества жизни москвичей», — резюмировал Собянин.