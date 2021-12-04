РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В выставочном зале Подольского городского объединения ВТОО «Союз художников России» с субботы и до 17 декабря пройдет благотворительная выставка «Коллаборация творчества. 1+1», на которой представят работы художников по мотивам рисунков особенных детей, сообщает администрация округа.

Благотворительная выставка «Коллаборация творчества. 1+1» пройдет в рамках международного проекта «Без границ». Главная идея проекта при помощи искусства и творчества объединить детей и молодежь с различным состоянием здоровья. Выставка будет работать до 17 декабря с 11:00 до 19:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 42В.

На выставке представят работы художников по мотивам рисунков особенных детей. Создать вернисаж помог благотворительный фонд «Развитие общественно-значимых инициатив» при поддержке Подольского отделения Союза художников России и администрации городского округа Подольск. Партнером выступил Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина.

«Выставка посвящена очень интересной теме – «1+1». Детские рисунки вдохновляют художников раскрыть идею ребенка в своих работах. Мы занимаемся этим проектом уже более 2 лет, за это время к нам присоединились несколько стран – Кипр, Италия, Сербия, проект стал международным. Участвуют дети с особенностями здоровья, профессиональные художники и любители. Приглашаю всех на этот проект, приходите на выставки!» — сказал куратор проекта, профессор кафедры живописи и рисунка РГУ им. Косыгина Алексей Шеболдаев.

Проекта «Без границ» направлен на социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Помогает продвижению концепции инклюзивного общества, создания доступной платформы для творческого самовыражения ребят, а также поиску и продвижению молодых талантов.