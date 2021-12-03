РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Пробка длиной свыше 4 км образовалась в пятницу вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Москвы от Центральной улицы в микрорайоне Кучино до поворота на улицу Поповка, а также в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до шоссе Ильича.

Заторы также образовались на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км до автостанции Покровского проезда, на Леоновском шоссе от Ореховой улицы до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря, на Новомилетском шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на Советской улице в Балашихе от МФЦ до автостанции «Звездная», а также на улицах Пригородной, Солнечной, Автозаводской и 12 Линии.