РИАМО - 3 дек. В связи с установившейся в Подмосковье низкой температурой воздуха жителям необходимо соблюдать правила безопасного пользования газом в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Основное условие качественной подготовки частного дома к холодам – своевременный ремонт и регулярное техническое обслуживание всех инженерных систем. Некоторые работы должны выполняться непосредственно перед наступлением зимних холодов.

При наличии в помещении вентиляционного или дымового канала проведение периодической проверки – обязательно. Эту услугу могут оказывать только специализированные организации.

Осмотр и очистку дымоходов и вентканалов необходимо производить не реже 3 раз в год. Работы нужно проводить не позднее 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее 7 дней после окончания отопительного сезона.

Основная причина отравления людей угарным газом – отсутствие тяги в дымоходе. Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. Не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, поэтому отравление может произойти незаметно.

Чтобы в зимний период вовремя предотвратить обледенение и закупорку оголовков дымоходов, домовладелец обязан осматривать их регулярно.