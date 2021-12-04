РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 дек. В субботу в Щелковском драматическом театре состоится спектакль «Он, она, окно и...», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский Театр».

«Он, она, окно и...» - это комедия режиссера Светланы Погодиной по произведению Рэя Куни. Помощник премьер-министра пытается в гостиничном номере соблазнить хорошенькую секретаршу. Все идет как по маслу, но в самый кульминационный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне безжизненное тело неизвестного мужчины.

Начало спектакля в 18:00. Всю информацию можно уточнить по телефону: 8(496)250-11-15.