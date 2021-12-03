РИАМО - 3 дек. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о том, что закон об иностранных агентах и практику его применения нужно упорядочить для большей эффективности и направленности. Российский лидер заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан, сообщает Газета.ru.

«Чтобы (закон) отвечал тем целям, ради которых он принят <…> Не нарушал права граждан», — сказал Путин.

Закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами, был принят в России в 2017 году. Позже такой статус было разрешено присваивать физическим лицам.

Весь контент, публикующийся СМИ, которых признали иноагентами, должен сопровождаться указанием на этот факт. Физические лица, признанные иноагентами, также должны маркировать свои публикации, в противном случае им грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей за каждый факт нарушения.

Все российские журналисты обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст РФ.