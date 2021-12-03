РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Накануне Дня волонтера 5 декабря глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился со студентами и добровольцами Московского областного медицинского колледжа №2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята помогают врачам на пунктах вакцинации. Однако, по словам главы округа, добровольцы помогают не только во время пандемии.

«В свободное от учебы время они работают в поликлинических отделениях городского округа Люберцы и помогают врачам вносить данные о вакцинации жителей в электронную базу. Оказывают они и другую помощь: помогают в больницах и госпиталях, дежурят на пунктах вакцинации от гриппа и Covid-19», - сказал Ружицкий.

По словам Ружицкого, в центральном штабе волонтеров в Люберцах помогают почти 150 человек.

«Пожилые одинокие люди, безнадзорные дети, брошенные животные – все они нуждаются в помощи добровольцев» - добавил глава горокруга.