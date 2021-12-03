РИАМО - 3 дек. Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении компании «СоюзАГРО» к административной ответственности за невыполнение в срок предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее по итогам рассмотрения дела УФАС выявило в действиях фирмы нарушения закона о защите конкуренции. Компания ввела в заблуждение участников долевого строительства дома в отношении площадей квартир и условий их покупки. Фирме было выдано обязательное для исполнения предписание.

Согласно предписанию, «СоюзАГРО» надлежало представить в управление ФАС документы, которые подтверждают исполнение предписания в трехдневный срок после устранения нарушений. Из-за неисполнения данного требования на фирму наложили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Не согласившись со штрафом, компания обратилась в суд, однако он отказал ООО «СоюзАГРО» в удовлетворении заявленных требований.