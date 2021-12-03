РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В День Неизвестного солдата личный состав Подольского пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

3 декабря в России отмечают праздник День Неизвестного солдата. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

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В церемонии приняли участие начальник 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Кирсанов, начальник Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» Александр Землянский, руководство 7-й пожарно-спасательной части и дежурный караул ПСЧ-7, сотрудники 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас».