РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор и игрушку семье с особенным ребенком, проживающей в микрорайоне Ольгино Балашихи, сообщает пресс-служба депутата.

Обращение поступило в волонтерский штаб балашихинского отделения партии «Единая Россия»

«На самом деле такие звонки поступают нечасто. Родители стесняются обращаться за помощью. Но как раз семьи, где мама одна воспитывает ребенка, особенно с врожденными заболеваниями, и нуждаются в нашей помощи», - сказал Ефимов.

Он передал продуктовый набор и игрушку для ребенка, пожелал семье здоровья и благополучия. А если потребуется помощь, попросил обращаться на горячую линию волонтерского штаба «Единой России» Балашихи: 8 (495) 522-50-19.

Мама мальчика Ирина поблагодарила парламентария за внимание и быстрый отклик и рассказала, что ее сын Максим находится на домашнем обучении и, конечно, как и все ребята нуждается в общении и новых эмоциях.