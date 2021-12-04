РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Новогодняя ярмарка подарков Christmas Loft Market пройдет в Подольске в субботу, на ней представят также товары ручной работы.

Ярмарку подарков проведут в River loft в поселке Дубровицы, 38, недалеко от усадьбы Голицыных и Знаменской церкви. Сотни душевных подарков, аквагрим, мастер-классы, новогоднее меню и настроение ждут посетителей на Christmas Loft Market. Туда можно отправиться всей семьей: прогуляться по усадьбе Дубровицы, а после согреться на ярмарке и подготовить подарки к Новому году.

Под одной крышей соберутся более 40 хендмейд-мастеров, дизайнеров, ремесленников и кондитеров. Такого разнообразия уникальных подарков ручной работы трудно найти в другом месте. Мастера предложат украшения и аксессуары, одежду, декор для дома ручной работы, книги, сладости и авторские игрушки. Проведут дегустации рождественских сладостей, ароматного свежесваренного кофе, выпечки и крафтовых угощений.

В этот день участники ярмарки начнут готовиться к новому году и согреются в уютной атмосфере River lofta под любимые новогодние хиты. Всех гостей ждет новогодняя лотерея и сюрпризы на протяжении всего маркета.

В рамках «Christmas Loft Market» пройдет благотворительная акция «Подарок от сердца» по сбору новогодних подарков для детей-сирот, партнеры акции проект «Доброта -тут.ру». Это отличная возможность для жителей Подольска подарить подарок от сердца и сделать еще одно доброе дело в этом году. Все собранные подарки передадут в детские учреждения и интернаты города Подольска.

Вход свободный, начало в 11:00. River loft находится в поселке Дубровицы, 38, к нему можно пройти через Дворцовую площадь или с остановки, ориентир - магазин с продуктами.