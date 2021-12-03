РИАМО - 3 дек. Депутаты Государственной думы ведут работу над законопроектом, по которому для пользования транспортом потребуются QR-коды переболевшего или вакцинированного от Covid-19. Закон планируют сделать максимально удобным для пассажиров, сообщает «Вечерняя Москва».

Минтранс России изменил свою позицию о проверке QR-кодов авиапассажиров, ранее сообщили «Ведомости». Свой сертификат пассажирам надо будет предъявлять только перед регистрацией на рейс. Предполагается, что после покупки билета, авиакомпании будут присылать гражданам без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслу», напоминания, что перед посадкой на рейс им необходимо получить QR-код.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев рассказал, что закон разрабатывают таким образом, чтобы он был удобен самим пассажирам.

«То, что мы рассматриваем до 14 числа, — да, мы ждем все предложения. И мы будем делать максимально, чтобы был прост этот закон и удобен для пассажиров», — сказал депутат.

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