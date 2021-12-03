РИАМО - 3 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. В рамках выставки Expo 2020 в Дубае проходит партия за звание чемпиона мира

«С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что летом 2022 года в российской столице соберутся сильнейшие гроссмейстеры мира. В мегаполисе пройдет Всемирная шахматная олимпиада ФИДЕ.

«Шахматы у нас – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей. Думаю, они тоже с нетерпением будут ждать это событие», – отметил мэр.