РИАМО - 3 дек. В подмосковной Истре завершили обследование ЖК «Восточный». Сейчас строительная готовность жилого комплекса составляет 52%, сообщила пресс-служба фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Как рассказал гендиректор фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин, высокая степень готовности не значит, что объект сдадут быстро. Нередко у долгостроев выявляются нарушения технологии строительства или использование несертифицированных материалов. Также здания могут начать разрушаться с течением времени. Поэтому необходимо тщательно проводить обследование объектов.

«Начиная с конца сентября на объекте ЖК «Восточный» начаты проектно-изыскательские работы. И в самое ближайшее время региональный фонд объявит закупку на подготовительный этап строительно-монтажных работ», – добавил Бетин.

Строительство ЖК «Восточный» начало ООО «Каскад». По проекту в Истре на проспекте Генерала Белобородова планировалось построить 12 многоквартирных домов на 844 квартиры.

Их общая площадь должна была превысить 46 тыс. кв. м. Затем компания была признана банкротом. По решению фонда защиты прав дольщиков РФ будет завершено строительство семи домов: №28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Этим будет заниматься региональный фонд защиты прав дольщиков.

Участники долевого строительства, которые приобрели квартиры в домах № 35, 36, 37 и 38, получают возмещение. Решение по дому № 39 еще не принято.

«Согласно дорожной карте, завершение строительства 7 домов общей площадью 24 тыс. кв. м. планируется в III квартале 2023 года. Благодаря механизмам фонда предстоит восстановить права 427 дольщиков», – сказал Вячеслав Бетин.