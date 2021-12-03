РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В рамках экоакции «Школа утилизации» в Люберцах собрали почти 6 т старой электроники, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Главной площадкой по сбору стал Центральный парк. К акции присоединились более 200 человек. За два дня акции всем вместе нам удалось собрать более 5,7 т сломанных принтеров, телефонов, мониторов компьютеров и другой электроники», - сказал Ружицкий.

Также в апреле текущего года люберчане сдали свыше 3 т техники на утилизацию.

«Часть собранного лома будет направлена на вторичную переработку, а часть утилизируют безопасным для экологии способом», - добавил Ружицкий.