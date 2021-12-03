РИАМО - 3 дек. Многокилометровые пробки наблюдаются на дорогах столицы вечером в пятницу. Загруженность улиц и магистралей мегаполиса составляет 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Перегружены транспортом север, запад, юг и юго-восток МКАД. Пробки наблюдаются по всей длине Садового кольца и почти на всей протяженности ТТК.

В центре города сложности в трафике отмечаются на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы, около станций метро «Лубянка», «Театральная», «Тверская», «Арбатская», «Новокузнецкая» и «Сретенский бульвар».

Также пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте, проспекте Мира, Варшавском шоссе, Люблинской улице, Ленинградском шоссе и других.

К 19 часам прогнозируется снижение загруженности дорог мегаполиса до 7 баллов, к 20 часам – до 5 баллов.