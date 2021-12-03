РИАМО - 3 дек. На 93-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Ургант. Поклонники ее творчества и коллеги поделились воспоминаниями в соцсетях и выразили соболезнования семье артистки.

«Ушла Нина Ургант. Искренняя, светлая, талантливая, какая-то очень своя… Сколько бы не смотрела финальную сцену «Белорусского вокзала», всегда на этих кадрах сжималось сердце и слезы градом. Спасибо вам, Нина Николаевна! Светлая память. И нескончаемые аплодисменты», – написала пользователь Светлана Шишкина в Twitter.

Пользователь Регина Новоселова в соцсети «ВКонтакте» отметила, что в последнее время уходят «легенды, эпохи и талантища».

«Глубокие соболезнования всей семье Ургант. Глубокая благодарность Нине Николаевне за свой почерк в искусстве. Не подсмотренный, не украденный, а свой! Неповторимый! Светлая память», – написал актер Александр Олешко в Instagram.

Актер и поэт Александр Побединский уточнил в соцсети «ВКонтакте», что песня «Нам нужна одна победа» и роль Нины Ургант в фильме «Белорусский вокзал» произвела на него «оглушающее впечатление».

«Нину Николаевну я часто встречал в Никольском соборе и Свято-Исидоровской церкви Санкт Петербурга. Тихонько и без пафоса всегда сидела и ждала службу или святую воду. И в этом смирении народной артистки было столько достоинства и любви… Светлая память», – поделился воспоминаниями актер и радиоведущий Алексей Климушкин в Instagram.

Нина Ургант служила в Александринском театре Санкт-Петербурга более 30 лет. Она играла на театральной сцене, много снималась в кино и на телевидении. Ургант стала популярной после фильма «Белорусский вокзал».