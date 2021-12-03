РИАМО - 3 дек. Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву планируют установить памятник на западе Москвы в районе Кременчугской улицы. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

С инициативной увековечивания памяти министра ранее выступило Российское военно-историческое общество. Монумент хотят возвести в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика на улице Кременчугская, д. 5, корп. 1.

«РВИО гарантирует проведение конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение и изготовление в бронзе скульптурной части монумента и элементов постамента. Уверен, будет выбран достойный памятник, который станет украшением города», – отметил член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Сергей Половинкин.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника в Красноярском крае.

Зиничев похоронен с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Ему посмертно присвоено звание Героя России.