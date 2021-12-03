РИАМО - 3 дек. Сотрудница Балашихинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области капитан полиции Юлия Кузнецова выступила в Москве на 5-й международной конференции «Судьба солдата», рассказав о деятельности участников проекта в регионе и методах работы с электронными базами документов периода 1941-45 гг. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

В международной конференции приняли участие более 150 поисковиков, специалистов по архивоведению и источниковедению, военные историки и краеведы из разных стран.

В свободное от службы время Кузнецова помогает жителям Подмосковья узнать о фронтовой судьбе родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также руководит поисковым отрядом «Батальон» и выезжает в экспедиции на места сражений.

В 2021 году в рамках всероссийской акции «Вахта памяти – 2021» неравнодушные к истории активисты провели 151 поисковую экспедицию, благодаря которым были обнаружены 207 пропавших без вести бойцов и установлены 19 имен. У 5 опознанных солдат поисковики нашли родственников. Кузнецова в течение года своими силами подняла 22 бойца на территории Ржевского района Тверской области.

По словам зампредседателя правительства региона - руководителя Главного управления региональной безопасности области Романа Каратаева, поисковое движение объединяет более 2,5 тыс. неравнодушных к истории активистов. Ежегодная всероссийская акция «Вахта памяти» включает в себя экспедиции по поиску останков погибших бойцов и командиров, перезахоронение, установление имен солдат и передачу родственникам найденных документов личных вещей.

«Активисты принимают участие в проведении патриотических выставок и акций, связанных с увековечением памяти о защитниках Отечества, мероприятиях по благоустройству памятных мемориалов, а также в открытии и оформлении музейных экспозиций по истории Великой Отечественной войны», - подчеркнул Каратаев.