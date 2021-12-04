РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. В субботу в подмосковном Королеве проведут скрининг на предмет злокачественных новообразований кожи в рамках Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

День открытых дверей пройдет по адресу: Королев, ул. Дзержинского, 11. В рамках мероприятия для пациентов будет проведен скрининг на предмет злокачественных новообразований кожи. Мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00.

Осмотр всех желающих проведет врач-онколог Назерке Турлугулова.

При выявлении подозрительных новообразований пациенты получат все необходимые рекомендации.

Предварительная запись не требуется, подробности можно узнать по телефону: 8(495)511-61-21.