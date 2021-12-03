РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Международный день инвалидов в Подольске торжественно открыли филиал Физкультурно-спортивного клуба для инвалидов «Корсар-спорт», в нем смогут заниматься до 25 человек в день, сообщает администрация округа.

Новый спортивный объект площадью 187 квадратных метров расположился на Октябрьском проспекте, 17. В одной части зала установили беговую дорожку, велотренажеры, силовой инвентарь, в другой уложили специальное полимерное покрытие для занятий оздоровительной гимнастикой. Одновременно здесь смогут заниматься до 25 человек в день.

ФСК для инвалидов «Корсар-Спорт» начал работать с 1996 года. В 2005 году получил статус муниципального учреждения. В нем занимаются реабилитацией и адаптацией инвалидов с помощью физкультуры и спорта. Сотрудники привлекают к занятиям детей-инвалидов.

Членами клуба «Корсар» являются 220 человек, многие из которых неоднократные победители и призеры областных, региональных и международных соревнований по таким видам спорта, как армрестлинг, волейбол, настольный теннис, стрельба.

«Всего в Подольске занимаются спортом более 2100 инвалидов. Благодаря открытию филиала их число вырастет на 60-70 человек. В микрорайоне Кузнечики не было места для занятий, радует, что здесь открыли светлое и просторное помещение. Уверен, что и занимающимся, и специалистам оно будет по душе», — сказал и. о. председателя комитета по физкультуре и спорту администрации муниципалитета Вячеслав Назаров.

В программу праздника включили адаптивные виды спорта. В течение дня спортсмены пробовали свои силы на точность и меткость в дартсе, бочче и настольном теннисе. Дети и юниоры состязались в общефизической подготовке. В разноплановых тренировках приняли участие порядка 60 человек. Гости праздника могли ознакомиться с грамотами, дипломами и кубками за спортивные достижения клуба.

Помещение для нового филиала выделили по поручению главы округа Николая Пестова. На первом этаже здания выполнили комплекс ремонтных работ. Заменили оконные и дверные блоки, уложили новую напольную плитку и покрасили стены, отремонтировали систему вентиляции, сделали перепланировку.

«В пользование помещение передали в 2016 году. Постепенно обновили стены, сделали кровлю, оборудовали отдельный вход для колясочников. Порядка 120 метров предназначены для тренировок. Филиал оборудовали раздевалками, душевыми, административным и медицинским кабинетом», — сказал замдиректора по физкультурно-спортивной работе ФСКИ «Корсар-спорт» Сергей Брагин.

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