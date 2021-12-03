РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. С начала рейда «Нетрезвый водитель» в городском округе Люберцы сотрудники Госавтоинспекции выявили 7 нарушителей, сообщила служба пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие проходит с 29 ноября до 5 декабря.

4 нарушителей привлекли к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», 2 – по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Одного водителя привлекли к ответственности по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет.