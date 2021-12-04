РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Жители подмосковного Красногорска в субботу смогут бесплатно посмотреть выступления известных фигуристов на катке в микрорайоне Павшинская пойма, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Министерство культуры региона организует мероприятие «Ледниковый период» под брендом «Команда губернатора Московской области». В субботу на катке у Никольского храма в Павшинской пойме пройдет шоу Ильи Авербуха «Время теплых встреч». Начало в 17:00.

Ледовое представление пройдет с участием известных фигуристов под управлением заслуженного мастера спорта РФ, чемпиона мира и Европы, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. Среди фигуристов можно будет увидеть Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Романа Костомарова, Оксану Домнину, Екатерину Боброву, Албену Денкову, Максима Ставиского.

Программа включит в себя 10 разнообразных танцевальных номеров под узнаваемые музыкальные композиции. Продолжительность программы составит 45 минут.