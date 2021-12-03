РИАМО - 3 дек. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры, в рамках которых обсудят реализацию женевских договоренностей и международную повестку, в частности – ситуацию в Афганистане и кризис на Украине. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сейчас организация переговоров двух президентов находится в стадии активной работы. Помощник Путина рассказал, о чем будут говорить лидеры стран.

«Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии. Может быть затронута Сирия», — отметил Ушаков.

Дата переговоров предварительно утверждена, ее объявят после согласования со стороной США. Переговоры будут проводиться по видеосвязи.