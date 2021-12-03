РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Еще 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Красногорске за сутки, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 30157 случаев инфицирования, из них 67 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 813 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 594 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 601 человек. Выздоровели и выписались 527 263 человека. Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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