РИАМО - 3 дек. В 2022 году в Подмосковье построят 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Один из них появится в селе Молоди в Чехове, другой — в деревне Рахманово в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Пункты нужны для оказания первичной медпомощи в населенных пунктах с населением до 2 тыс. человек. Это поможет сделать медпомощь доступнее.

Необходимая исходно-разрешительная документация уже получена. Также был сформирован пакет документов. Он передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объектов.

Объекты возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.