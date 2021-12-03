РИАМО - 3 дек. В рамках проекта Союза журналистов Подмосковья «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» вышел первый из четырех лонгридов под названием «Магическая пуля для болезней». Об этом сообщает пресс-служба союза.

Что такое магическая пуля для болезней? Как устроена современная биотехнология? Ответы на эти вопросы ищут как в России, так и во всем мире, а находят в наукограде Пущино.

Лонгрид расскажет о биотехнологии и революционных открытиях наших соотечественников, которые помогают бороться с самыми опасными вирусами и даже лечить рак.

Проект «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» реализуется Союзом журналистов Подмосковья при поддержке гранта, предоставленного Институтом развития интернета.

Прочитать лонгрид можно по ссылке.