РИАМО - 3 дек. Дед Мороз из Московской усадьбы рассказал о своих методах поддерживать здоровье. Самое важное в привычках зимнего волшебника – есть только натуральные продукты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что ест все, что ему нравится. Главное, чтобы качество еды было высоким. Зимний волшебник уверен, что правильное питание позволит прожить дольше.

«Прежде всего, волноваться надо меньше. Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается», – рассказал Дед Мороз.

Примером долгожителей он назвал жителей Кавказа, которые относятся друг к другу по доброму и живут до ста лет.