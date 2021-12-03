РИАМО - 3 дек. В столице возбудили уголовное дело после стрельбы в ходе дорожного конфликта на улице Большая Грузинская. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В пятницу в центре столицы произошел дорожный конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом. Водитель Cadillac достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в 34-летнего таксиста.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), прокуратура контролирует ход расследования», - сообщили в ведомстве.

По данными СМИ, задержанного стрелка зовут Дмитрий Махалов, он был неоднократно судим ранее.

В столичном главке МВД сообщили, что в настоящий момент решается вопрос об избрании стрелку пресечения.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы>>