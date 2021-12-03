РИАМО - 3 дек. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выслеживал ребенка, чтобы показать ему гениталии. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

К полицейским в Сергиево-Посадском округе обратилась за помощью мама несовершеннолетней девочки. Она рассказала, что у подъезда дома в городе Хотьково мужчина следил за ее дочерью, чтобы показать гениталии. Сотрудники полиции изучили материалы видеонаблюдения, установили маршрут перемещения преступника и его личность.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Красноармейска. Полицейские оперативно задержали мужчину и поместили его в изолятор временного содержания.

Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, мужчина уже был судим за такое же правонарушение.

«На территории Московской области за 10 месяцев при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» раскрыто более 2 тыс. преступлений, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал зампредседателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.