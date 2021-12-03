РИАМО - 3 дек. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с жителями микрорайона «Гусарская баллада». На совещании обсудили вопросы, связанные со строительством новой школы на 2200 мест и детского садика на 400 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, жители поинтересовались, кто будет директором образовательного учреждения. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев сообщил, что по сложившейся в правовом поле практике на этапе начала строительства любого образовательного объекта назначается куратор, в случае со школой в «Гусарке» им стал Иван Шушин, руководитель Лесногородской СОШ. Кандидатура директора новой школы определится ближе к завершению строительства – по результатам конкурса или по распоряжению учредителя. Андрей Иванов поручил подготовить и представить план по контролю за строительством и график формирования штатной структуры.

«До конца декабря готовим полноценный план – кто у нас будет куратор, что мы от него получаем, когда у нас основные даты по формированию штатной структуры, рекрутингу и публикации объявлений о поиске специалистов. В преддверии открытия школы, которое состоится 1 сентября 2023 года, мы также будем добирать педагогов и специалистов. Но важно, чтобы у нас уже сейчас был четкий план, от которого можно отталкиваться, чтобы куратор давал нам обратную связь», – подчеркнул Андрей Иванов.

Еще один вопрос был связан с организацией парковочного пространства возле школы. Представители компании-проектировщика сообщили, что планируется обустроить 63 места для стоянки автомобилей – 43 для школы, 20 для садика. Несколько мест будут предусмотрены для инвалидов. Помимо этого, проектировщики совместно с профильными ведомствами муниципалитета проработают возможность организации дополнительного, третьего выезда из микрорайона. Также в течение двух недель проектная организация представит предварительные расчеты того, как изменится нагрузка на транспортную сеть «Гусарской баллады» в связи с вводом в эксплуатацию школы и детского сада.

«Оформляйте это себе в поручение, плюс что от нас необходимо в качестве заявки и дополнительного финансирования. Помимо парковок, о которых справедливо задают вопрос жители, нам надо смотреть на полноценное транспортное моделирование по всему микрорайону. С учетом появления таких крупных объектов», – поручил Андрей Иванов.

Школьный транспорт

Глава Одинцовского округа добавил, что после открытия образовательного учреждения будет сокращено количество автобусов, которые возят школьников из «Гусарской баллады» в другие средние школы муниципалитета. Как отметил Олег Дмитриев, работники одинцовской сферы образования предварительно свяжутся с каждой семьей, которая пользуется школьным подвозом, и учтут пожелания, если ребенок решит остаться в другой школе. Поэтому часть рейсов останется.

«В индивидуальном порядке будем все рассматривать и принимать решения. В соответствии с этим будем комплектовать рейсы», - добавил Олег Дмитриев.

Еще один вопрос совещания касался грузового транспорта, который работает на стройке. Жители указали на то, что водители самосвалов периодически игнорируют регламент и выезжают со стройки в неустановленных местах. Глава Одинцовского округа обратился к жителям с просьбой обо всех таких случаях информировать администрацию и застройщика – чтобы можно было установить, кому из подрядчиков принадлежит техника и применить штрафные санкции. Андрей Иванов добавил, что уже работает онлайн-камера, которая позволяет отслеживать ситуацию на площадке, подключиться к ней можно по ссылке.