РИАМО - 3 дек. Жители столицы смогут проголосовать за выбор наиболее удобных пунктов приема новогодних елок в рамках опроса на платформе «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Желающие бесплатно сдать свою живую елку смогут принять участие в акции «Елочный круговорот», которая проходит в столице с 2016 года.

Чтобы узнать местонахождение ближайшего пункта приема елок, нужно указать на портале «Активный гражданин» свой административный округ. Затем появится список с доступными адресами. Граждане смогут отдать голос за наиболее удобный пункт приема в своем округе или предложить свой вариант для размещения новых площадок.

«В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549. При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе «Активный гражданин». Главные цели акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора», – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Принимать новогодние елки, а также сосны и пихты, будут во всех округах Москвы. При этом перед сдачей деревьев в пункт приема необходимо снять с них всю мишуру и украшения.

За 2020-2021 годы москвичи принесли в пункты приема более 44,5 тыс. деревьев. 22% из них поступили в пункты, за которые проголосовали пользователи проекта «Активный гражданин».

Самым популярным стал пункт в Южном административном округе – здесь прошлой зимой сдали на переработку 7020 елок. Второе место занял Северный административный округ с 6027 елками от москвичей. Третьим в этом рейтинге оказался Юго-Западный административный округ, где на переработку сдали 5996 деревьев.

Поступившие в ходе проекта деревья затем перерабатывают в щепу. Она используется для благоустройства улиц и обустройства экологических троп, а также применяется в вольерах для животных.

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