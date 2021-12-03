РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В рамках всероссийского проекта «Историческая память» более 1 тыс. школьников и студентов в городском округе Люберцы сдали тест об истории Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция приурочена к 80-летию начала контрнаступления под Москвой.

Организаторы тестирования – молодежный парламент при Государственной думе РФ. Проведению акции в Люберцах посодействовали депутаты фракции «Единая Россия» в местном совете, управление образованием и управление по работе с молодежью.

«Тест проводится во всех регионах России и не менее чем 50 странах очно и в формате онлайн. В нашем округе, помимо школ, в нем участвуют воспитанники детско-юношеской школы искусств и студенты медицинского колледжа. Сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, мы дали старт тестированию в гимназии №44», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов горокруга.

В тесте – 30 вопросов о значимых событиях войны, датах и героях. Те, кто наберут максимальное количество баллов, получат именной сертификат участника.

«Цель акции – оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне. Подрастающему поколению важно знать историю победы над фашизмом», - сказал председатель Молодежного парламента при люберецком совете депутатов Ашот Маргарян.

Итоги подведут в конце декабря.