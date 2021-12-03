Для того чтобы прокатиться с ветерком по заснеженным склонам, не обязательно куда-то уезжать. На территории Подмосковья работает много горнолыжных комплексов с трассами разной сложности. Однако для тех, у кого нет возможности выбраться в область, есть варианты и в черте города. В подборке РИАМО – самые популярные горнолыжные клубы Московского региона.

Спортивный курорт «Сорочаны»

Один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов Московской области расположился в 49 километрах от столицы. Всего на территории комплекса десять трасс разной сложности. Они подойдут как для опытных спортсменов, так и для новичков. К слову, начинающие лыжники смогут позаниматься с инструктором за отдельную плату. Посетители могут приехать со своим инвентарем или взять его напрокат. Еще одна трасса длиной 400 метров выделена для тюбинга. На территории комплекса есть ресторан, кафе, а также работает каток.

Где: Московская обл., Дмитровский г.о., дер. Курово, д. 68

Цена: ски-пасс – от 120 рублей за подъем

Сайт: https://sorochany.ru/

Горнолыжный клуб Гая Северина

Еще один горнолыжный курорт, который пользуется популярностью, расположился в 18 километрах от Москвы на юго-востоке области. Самая протяженная трасса клуба Гая Северина составляет 420 метров. Всего здесь четыре склона разной протяженности и сложности – все они оснащены бугельным подъемником. В клубе можно взять напрокат лыжи, сноуборд и всю необходимую экипировку, а также перекусить в кафе на территории.

Где: Московская обл., Раменский г.о., пос. им. Тельмана, ул. Курганная, д. 1

Цена: ски-пасс – от 20 рублей за подъем

Сайт: https://chylkovo.ru/

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Спортивный комплекс «Кант»

Этот спортивный комплекс расположился в Москве недалеко от станции метро «Нагорная». Здесь можно не только кататься на горных лыжах и сноуборде, но и заниматься лыжной акробатикой, ледолазанием и многим другим. В «Канте» доступны 17 трасс общей протяженностью 3550 метров. Посетители смогут арендовать ячейки для своих вещей и взять напрокат необходимый инвентарь. Также при спорткомплексе работает горнолыжная школа «Нагорная», где проводят индивидуальные и групповые тренировки для детей и взрослых.

Где: г. Москва, Электролитный пр-д, вл.7Б

Цена: ски-пасс – от 1 000 рублей за 10-20 подъемов

Сайт: https://kant-sport.ru/

Спортивный комплекс «Воробьевы горы»

Еще один горнолыжный комплекс в Москве находится на Воробьевых горах. Для посетителей доступны основной и учебный склоны. Протяженность основного – 300 метров. В спорткомплексе доступен вечерний тариф – катание по склону с 21:00 до 23:00. Здесь можно отточить свое мастерство вместе с инструкторами, а также отдать малышей от трех лет приобщаться к лыжам в детский клуб «Воробушек».

Где: г. Москва, ул. Косыгина, д. 28

Цена: ски-пасс – от 600 рублей за 5 подъемов

Сайт: https://srkvg.ru/navigacionnoe-menyu/skischool/

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Спортивный комплекс «Лата Трэк»

Столичный спортивный комплекс «Лата Трэк» находится в Крылатском. Покататься на лыжах и сноуборде здесь можно с шести склонов, оборудованных бугельными подъемниками. Кроме того, можно покататься на тюбинге. Стоит такая услуга 500 рублей за 30 минут в будни.

Где: г. Москва, ул. Крылатская, д. 1

Цена: ски-пасс – от 50 рублей за подъем, от 20 рублей – по льготному тарифу

Сайт: https://spusk.ru/

Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»

Всесезонный комплекс «Снеж.ком» находится в Красногорске. Здесь расположился один из самых протяженных искусственных склонов – 365 метров. Толщина снежного покрова – порядка 100 сантиметров. Кататься на лыжах и сноуборде можно и зимой, и летом. Для посетителей также доступны каток, аквазона, фитнес-центр, сноупарк и многое другое.

Где: Московская обл., г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 4

Цена: от 1 000 рублей за час

Сайт: https://snej.com/

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Горнолыжный парк «Волен»

Неподалеку от Яхромы находится горнолыжный курорт с 13 трассами разных уровней сложности. Здесь можно позаниматься с инструктором, взять напрокат снаряжение, а также покататься на тюбинге и коньках. На территории комплекса есть несколько кафе и ресторанов, спа-домик, караоке-бар и сноупарк. Кроме того, здесь можно остаться на ночь в отеле.

Где: Московская обл., Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Троицкая, д.1

Цена: ски-пасс – от 50 рублей за подъем

Сайт: https://www.volen.ru/new/#footer

Горнолыжный курорт «Степаново»

Горнолыжный курорт «Степаново» является частью парка «Волен» – трассы находятся всего в нескольких километрах. Между ними курсирует бесплатный шаттл. К слову, на эти два парка можно приобрести один ски-пасс.

На территории несколько трасс: четыре пролегают к реке по искусственным склонам со стороны Степаново, а две более пологие – со стороны Стрелково. Самый протяженный маршрут в «Степаново» составляет 900 метров. Однако самой сложной считается трасса №2 – ее протяженность 700 метров.

Где: Московская обл., Дмитровский г.о., дер. Степаново

Цена: ски-пасс – от 50 рублей за подъем

Сайт: https://www.volen.ru/stepanovo

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Парк «Яхрома»

В спортивно-развлекательном парке «Яхрома» есть четыре горнолыжных склона с трассами разной сложности. Самый протяженный склон в парке – 650 метров. Есть тут и трассы для катания на тюбинге. Для посетителей также доступен каток.

Гости могут взять напрокат горнолыжный и сноубордический инвентарь. Например, лыжи первый час будут стоить 800 рублей. Кроме того, желающие смогут воспользоваться услугами инструктора.

Где: Московская обл., Дмитровский г.о., г. Яхрома, поворот на дер. Степаново

Цена: ски-пасс – от 40 рублей за подъем

Сайт: https://yahroma-park.ru/

Горнолыжный комплекс «Лисья гора»

Всесезонный горнолыжный комплекс «Лисья гора» находится в Балашихе. Здесь можно прокатиться на лыжах, сноуборде или тюбинге по пяти склонам. Самый длинный склон – 400 метров. На территории парка есть прокат спортивного инвентаря, ски-сервис, а также фуд-корт.

Где: Московская обл., г.о. Балашиха, Леоновское ш.

Цена: от 40 рублей за подъем

Сайт: http://foxrock.su/home

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