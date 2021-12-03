РИАМО - 3 дек. За 11 месяцев этого года МАДИ выявила более 111 тыс. случаев остановки машин под запрещающими знаками на магистралях города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Больше всего таких нарушений зафиксировали на Варшавском шоссе – 18 470. Затем идут Волгоградский проспект - 16 031, Кутузовский проспект - 12 769, Щелковское шоссе - 10 654, Ленинградский проспект - 8 709.

Автолюбителям напомнили, что остановки на магистралях могут привести к образованию заторов, а также стать причиной смертельного ДТП.

Столичных водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и останавливаться только в разрешенных для этого местах.

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