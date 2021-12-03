РИАМО - 3 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС России в деле о нарушении ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (учреждение выступало заказчиком) закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «Репутация» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на определение подрядчика, который бы оказал ГКУ услуги по предоставлению доступа к информресурсу, содержащему сведения о зарегистрированных юрлицах и ИП, с возможностью проведения анализа их финансового состояния и участия в торгово-закупочной деятельности.

По результатам рассмотрения, управление признало жалобу обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.