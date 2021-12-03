РИАМО - 3 дек. В преддверии 80-й годовщины Битвы за Москву в Видном состоялось возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

В церемонии приняли участие глава Ленинского округа Алексей Спасский, председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль, представители Видновского благочиния, местные депутаты, общественники, воспитанники военно-патриотических клубов.

«Зимой 1941 года наш народ показал всему миру, что враг непременно будет разбит. Позже были десятки не менее знаковых и масштабных сражений. Но именно битва под Москвой стала первым шагом на пути к Великой Победе 1945 года. Наш долг - чтить подвиг Героев, помнить о тех, кому мы обязаны жизнью и мирным небом над головой, передавать эту память подрастающему поколению», - подчеркнул Алексей Спасский.

Он отметил, что с фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 11 тысяч жителей Ленинского района. Среди них были и участники сражений за столицу. Порядка 200 жителей муниципалитета были награждены медалью «За оборону Москвы».