РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подмосковье на объектах железнодорожной инфраструктуры в ноябре электропоезда сбили 32 человека, из них 30 погибли, в том числе мужчина в Подольске, сообщает администрация округа.

В Подольске на перегоне «Подольск – Гривно» электричка смертельно травмировала мужчину 40 лет, который не соблюдал требования безопасности. Он переходил железнодорожные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда. От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Трагедия произошла 11 ноября.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на железнодорожных путях и переход через них в неустановленных местах.

Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.