РИАМО - 3 дек. За прошедший день в Московской области зафиксировано 1813 случаев коронавируса. Наибольшее количество заболевших выявлено в Королеве (180), Люберцах (157), Балашихе (111), Серпухове (91), Одинцовском городском округе (81) и Химках (79).

В Красногорске выявили 67 случаев заражения, в Истре – 64, в Орехово-Зуеве – 60, в Подольске – 59, в Коломне – 52, в Сергиевом Посаде – 49, в Шатуре – 47, в Раменском – 46, в Домодедове – 45, в Реутове – 43, в Электростали – 39, в Талдоме – 37.

По 31 случаю было зафиксировано в Воскресенске и Зарайске, 30 – в Пущине, по 29 – в Волоколамске, Лобне и Щелкове, 25 – в Дмитрове, по 23 – в Жуковском и Ленинском округе, 20 – в Клину, 19 – в Дубне, 17 – в Электрогорске, 16 – в Ивантеевке, 15 – в Рузе, по 14 – в Егорьевске и Богородском округе, по 13 – в Луховицах, Пушкине и Чехове, 12 – в Можайске, 11 – в Ступине.

В Долгопрудном и Мытищах выявили по 10 случаев коронавируса, в Дзержинском и Серебряных Прудах – по 9, в Кашире и Лосино-Петровском – по 6, в Краснознаменском, Наро-Фоминске и Солнечногорске – по 5, в Лотошине – 4, в Лыткарине – 3, в Красноармейске и Озерах – по 2, в Котельниках, Павловском Посаде и Фрязине – по 1.

Ни одного случая Covid-19 не было зарегистрировано в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

Всего в Московской области было выявлено 594 862 случая заражения, скончался 10 601 человек, выздоровели и выписались 527 263 пациента.

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