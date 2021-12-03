РИАМО - 3 дек. На дорогах столицы образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Наибольшие заторы появились в центре Москвы и на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация образовались на улице Солянка при движении в сторону станции метро «Китай-город». Также заторы возникли на улице Серафимовича и возле станций «Таганская», «Сретенский бульвар» и «Маяковская».

Пробки образовались на пересечении ТТК и шоссе Энтузиастов, на набережной Тараса Шевченко при движении в сторону центра города и на Пролетарском проспекте рядом со станцией метро «Кантемировская».

В новой Москве автомобилисты стоят в пробке на улице Липовый парк в Коммунарке и на улице Текстильщиков в Троицке.

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