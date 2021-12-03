РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 802 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 813 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 594 862 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 10 601 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 527 263 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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