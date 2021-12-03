РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В городской библиотеке №6 Балашихи для учеников 7 класса школы №15 состоялся урок славы «Выстояв, мы победили», посвященный 80–летию контрнаступления под Москвой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьники встретились с полковником в отставке, ветераном Вооруженных сил, членом-корреспондентом Академии исторических наук РФ, членом Общественной палаты округа и председателем комиссии по патриотической работе Российского Союза ветеранов Эдуардом Гончаровым. Он рассказал ребятам о том, как развивались события в те тяжелые дни, о смелости и стойкости защитников столицы, о жизни в военной Москве.

Школьники внимательно слушали рассказ о 28 бойцах-панфиловцах. Узнали о военном летчике Викторе Талалихине, который одним из первых в СССР совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика, а также о подвиге Зои Космодемьянской.

Подполковник запаса, председатель поэтического клуба «Парус», член Российского Союза писателей Роман Романов прочитал авторские, пронзительные стихи о патриотизме и героизме солдат. Сотрудниками библиотеки была организована книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Великий подвиг – великого народа».

5 декабря в нашей стране отмечается День воинской славы России. В этот день 80 лет назад началось контрнаступление Советской армии под Москвой.