РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подольске в рамках международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» написали около 3 тыс. человек в возрасте от 12 лет и старше, центральной площадкой акции стал Подольский выставочный зал, сообщает администрация округа.

В День Неизвестного солдата 3 декабря в Подольске прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Организатором ее стал Молодежный парламент при Госдуме, в Подольске — Молодежный парламент при горсовете. В мероприятии приняли участие жители всех регионов России, а также более 50 стран.

В Подольске центральным местом очного проведения акции стал Подольский выставочный зал. Всего тест провели на 78 площадках в очном и онлайн-формате. В акции приняли участие школьники, студенты колледжей и вузов, ветераны, депутаты горсовета.

На площадке Подольского выставочного зала в акции приняли участие 30 человек. Всего в Подольске тест по истории войны написали около 3 тысяч человек в возрасте от 12 лет и старше.

Тест разработала группа ученых Военного университета Министерства обороны РФ. В бланке содержалось 30 вопросов, на которые участники акции должны были ответить в течение получаса.

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Николай Герасимов отвечал на задания теста в Подольском выставочном зале. По военным дорогам он прошел вместе с однополчанами, и трагичные и славные страницы исторической летописи знает наизусть. Ветеран обратился к молодым участникам акции и призвал ребят любить Родину и всегда быть готовыми встать на ее защиту.

В акции принял участие депутат Мособлдумы Павел Максимович. Он отметил, что жители округа должны гордиться героизмом народа в годы Великой Отечественной войны, чтить память тех, кого уже нет. Именно молодежи предстоит хранить правду об истории самой страшной войны XX столетия.

Заместитель командира Военно-патриотического объединения «Память» Дмитрий Шипилов признался, что участвует в акции не первый раз. Такие мероприятия нужны для того, чтобы знать события той страшной войны и не искажать их. В своей поисковой деятельности он старается донести всю правду о Великой Отечественной войне. Зная реальные итоги войны, люди не захотят новой.