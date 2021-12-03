РИАМО - 3 дек. В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, который расположен в парке «Патриот» в подмосковном Одинцовском округе, впервые состоялся архиерейский молебен о здравии инвалидов боевых действий и военной службы, а также всех пострадавших при защите Родины, сообщает «Российская газета».

С инициативой о проведении молебна выступили Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил («Мегапир») и Общества инвалидов войны в Афганистане «Московский дом Чешира» вместе с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РФ и Минобороны России.

Молебен, который приурочили ко Всемирному дню инвалидов, возглавил епископ Савватий. Богослужение посетили ветераны и общественники, которые являются участниками боевых действий.

«В нынешнее непростое время всем общественным институтам необходимо не на словах, а на деле проявлять человеческую заботу и внимание к ветеранам войны и боевых действий», - сказал член Общественной палаты России, председатель совета «Мегапира» Александр Каньшин.

Он подчеркнул, что огромную поддержку ветеранам оказывает Русская православная церковь.

Решение о строительстве Главного храма ВС РФ приняли в 2018 году. Собор был освящен в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Храм является одним из трех Патриарших соборов в России.

С начала этого года храм в парке «Патриот» посетили свыше 1 млн человек. Собор в русско-византийском стиле построили на пожертвования. Главный храм ВС РФ имеет шесть приделов, каждый из которых посвящен святому – покровителю одного из родов войск.

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