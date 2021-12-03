РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В декабре в Подольске начнет свою работу Школа футбольного арбитра, сообщил пресс-атташе ФК «Витязь» Александр Молчанов.

Во второй раз при поддержке Подольской Федерации футбола (ПФФ) в округе открывается филиал Школы футбольного арбитра Федерации футбола Московской области (ФФМО). Старт запланировали на 12 декабря.

В обучении будут использовать единую программу подготовки, рекомендованную Российским футбольным союзом для всех структур подготовки начинающих арбитров в РФ. Также актуальные учебно-методические материалы, связанные с вопросами судейства. Помимо изучения теории, для слушателей пройдут практические занятия. Запланирован мастер-класс от арбитров российской Премьер-лиги.

По итогам экзамена слушателям выдадут сертификаты, подтверждающие прохождение курса. Самый успешный судья получит в подарок полный комплект судейской формы от ПФФ.

В 2020 году начальный курс подготовки от ФФМО прошли девять судей. Часть из них не остановилась на получении новых знаний и уже работает на областных соревнованиях.

Обучение на начальном уровне проходит на бесплатной основе. Слушателей, успешно завершивших курс занятий, могут зачислить на следующий этап подготовки для продолжения обучения и совершенствования навыков футбольного арбитра. Организацией работы Подольского филиала занимается судейский комитет ПФФ.

Желающие посещать Школу футбольного арбитра могут оставить заявку на сайте ШФА.РФ. Интересующие вопросы можно выяснить у организатора Арсения Новикова по телефону: 8(985)973-51-05.