РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 4 декабря состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона мира Николая Шмакова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состязаниях поучаствуют около 150 спортсменов из Москвы и Московской области. От Люберец на соревнования выйдут 100 спортсменов.

Всех борцов поделят три на возрастные категории: 2005-2006 года рождения, 2007-2008 года рождения и 2009-2010 года рождения.

Турнир начнется в 11:00.