РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 930 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 813 случаев заболевания. Всего на данный момент в Московской области выявлено 594 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 601 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 527 263 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.