РИАМО - 3 дек. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Большинство людей (51%) сообщает о проблемах в работе приложения. Еще 34% заметили неполадки при подключении сервера. Трудности с отправкой сообщения возникли у 16% пользователей.

Прежде проблемы в работе мессенджера возникали во второй половине ноября.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер, который можно установить на мобильные и стационарные устройства. Пользователи могут обмениваться в нем не только текстовыми сообщениями, но и медиафайлами.

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