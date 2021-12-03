РИАМО - 3 дек. У двух пассажиров, которые вернулись в Россию из ЮАР частным рейсом ночью в пятницу, ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Заболевшие находились на карантине после прилета. Сейчас они госпитализированы.

Биологический материал, который взяли у прилетевших, изучают в 2 научно-исследовательских лабораториях. Информация о штамме пока устанавливается.

Перелет из ЮАР был оплачен из частных средств пассажиров. Им было проведено экспресс-тестирование и организовано ежедневное ПЦР-тестирование. Ранее для меднаблюдения их изолировали на 14 дней.

Первых зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Африке. По мнению экспертов, он более заразен, чем предыдущие разновидности инфекции. Сейчас он проник и в некоторые европейские страны.

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