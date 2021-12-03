РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Министр стройкомплекса Подмосковья и глава Подольска обсудили вопрос досрочного расселения аварийного жилья за счет сертификатов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В пятницу министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев провел совещание с участием главы городского округа Подольск Николая Пестова. Главной темой встречи стало досрочное расселения аварийного жилья за счет применения новых механизмов расселения.

По словам Локтева, выбор собственниками аварийных жилых помещений сертификатов для переселения позволяет самостоятельно приобретать новое жилье в любом городе Подмосковья. Кроме того, новый механизм позволит сократить общие сроки реализации программы расселения аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - сказал Локтев.

Пестов уточнил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подольске необходимо расселить 126 человек. Всего 52 семьи ждут переселения из 1,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

«Наряду с использованием субсидии мы рассматриваем возможность строительства новостройки для переселенцев силами муниципалитета. В ближайшее время проведем встречи с собственниками аварийных помещений, расскажем о новых механизмах и возможностях», - отметил Пестов.

Власти Подмосковья приняли решение ускорить реализацию программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработали ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 лет до 2 и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.